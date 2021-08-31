Валерий Карпин объяснил, почему решение по голкиперу сборной будет принимать тренер вратарей Кафанов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решение по голкиперу сборной будет принимать тренер вратарей Виталий Кафанов

— Вы первый тренер в истории сборной России, кто озвучил, что решение по основному голкиперу будет принимать только тренер вратарей. Может, так было и раньше, но никогда вслух не звучало. Можете объяснить логику своих слов? Означает ли это, что если завтра, не дай бог, вратарь допустит ошибку, то виноват в этом будет Кафанов, а главный тренер Карпин вроде как и ни при чем?

— Если ты, Игорь, напишешь плохой текст в «СЭ», кто будет в этом виноват — ближайший руководитель или главный редактор? В конце концов, виноват будет главный редактор. Так и я. А то, что тренер вратарей должен делать выбор, — это мое личное мнение. С вратарями работает тренер вратарей. Их психологию, их состояние может понять только человек, который с ним находится долгое время. Нужное качество [для главного тренера] — доверять и уметь делегировать полномочия. Если не уметь доверять, зачем тогда человек нужен?

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.