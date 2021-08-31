Валерий Карпин объяснил, почему решение по голкиперу сборной будет принимать тренер вратарей Кафанов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решение по голкиперу сборной будет принимать тренер вратарей Виталий Кафанов
— Вы первый тренер в истории сборной России, кто озвучил, что решение по основному голкиперу будет принимать только тренер вратарей. Может, так было и раньше, но никогда вслух не звучало. Можете объяснить логику своих слов? Означает ли это, что если завтра, не дай бог, вратарь допустит ошибку, то виноват в этом будет Кафанов, а главный тренер Карпин вроде как и ни при чем?
— Если ты, Игорь, напишешь плохой текст в «СЭ», кто будет в этом виноват — ближайший руководитель или главный редактор? В конце концов, виноват будет главный редактор. Так и я. А то, что тренер вратарей должен делать выбор, — это мое личное мнение. С вратарями работает тренер вратарей. Их психологию, их состояние может понять только человек, который с ним находится долгое время. Нужное качество [для главного тренера] — доверять и уметь делегировать полномочия. Если не уметь доверять, зачем тогда человек нужен?
1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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