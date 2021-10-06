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Карпин рассказал о состоянии Джикии и Кузяева

Главный тренер сборной России рассказал о состоянии Джикии и Кузяева
20:02
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отдельно рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и полузащитника Далера Кузяева.

— Правильно ли понимаем, что Джикия и Кузяев, те футболисты, которые перегружены? Судя по тестам.

— Это и без тестов было понятно. За последние две недели они сыграли поминутно все матчи. Сутормин то же самое.

— Уточните, пожалуйста. Глушаков, Захарян полностью сегодня провели тренировку?

— Они получали не полностью нагрузку, но были в общей группе.

Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры