Карпин рассказал о состоянии Джикии и Кузяева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отдельно рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и полузащитника Далера Кузяева.

— Правильно ли понимаем, что Джикия и Кузяев, те футболисты, которые перегружены? Судя по тестам.

— Это и без тестов было понятно. За последние две недели они сыграли поминутно все матчи. Сутормин то же самое.

— Уточните, пожалуйста. Глушаков, Захарян полностью сегодня провели тренировку?

— Они получали не полностью нагрузку, но были в общей группе.

Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.