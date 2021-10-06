Карпин рассказал о состоянии Джикии и Кузяева
Главный тренер сборной России рассказал о состоянии Джикии и Кузяева
20:02
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отдельно рассказал о состоянии защитника Георгия Джикии и полузащитника Далера Кузяева.
— Правильно ли понимаем, что Джикия и Кузяев, те футболисты, которые перегружены? Судя по тестам.
— Это и без тестов было понятно. За последние две недели они сыграли поминутно все матчи. Сутормин то же самое.
— Уточните, пожалуйста. Глушаков, Захарян полностью сегодня провели тренировку?
— Они получали не полностью нагрузку, но были в общей группе.
Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.
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