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Антон Заболотный: «Пришло мое время в сборной? Вы мне слишком льстите»

20:05
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Форвард сборной России Антон Заболотный ответил на вопрос о том, пришло ли его время в команде.

— Дзюбы нет, Агаларов молодой, Смолов провалил сентябрь. Чувствуете, что пришло ваше время?

— Опять же, очень громко. Вы мне слишком льстите. Наглость буду проявлять не среди вас, а на поле. Я не могу сказать, что кто-то провалил, а кто-то нет, что кто-то в лучшей форме, а кто-то нет. Мы сейчас находимся в национальной команде и настолько дружны, что никто не смотрит, как другой выступает в чемпионате. Вы знаете, что в сборной мы играем все за Россию, поэтому будем выкладываться на все 100 процентов. Я готов ко всему.

— Стиль сборной Карпина — энергозатратный, много прессинга. Команда выдерживает? Насколько сами готовы вступать в борьбу и накрывать соперника?

— Это такой европейский стиль. Если честно, надо дать немного побольше времени поработать, прежде чем использовать все в реальности в матчах на все 100. Но это будет зависеть от того, как кто работает в клубе, какой стиль у каждой команды. В сборной мы пытаемся выйти на один уровень, выкладываться на все 100 процентов.

Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.

(Мария Куцубеева)

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