Валерий Карпин поставил точку в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Вопрос с Дзюбой закрыт?

— Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы.

Ранее Карпин вызывал Дзюбу в сборную России, но футболист отказался от вызова.