Валерий Карпин поставил точку в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную России
18:27
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
— Вопрос с Дзюбой закрыт?
— Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы.
Ранее Карпин вызывал Дзюбу в сборную России, но футболист отказался от вызова.
Читайте также
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю