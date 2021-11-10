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Валерий Карпин поставил точку в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную России

18:27
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Вопрос с Дзюбой закрыт?

— Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите. Хотите спрашивайте, хотите нет. Ваши проблемы.

Ранее Карпин вызывал Дзюбу в сборную России, но футболист отказался от вызова.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры