Валерий Карпин: «Думаю, Джикия будет готов сыграть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром рассказал о состоянии здоровья защитника Георгия Джикии.

— Как состояние Джикии?

— Джикия будет тренироваться. Думаю, что будет готов сыграть.

11.11.2021 | Россия — Кипр

— Вчера вы говорили, что ждете результаты тестов. Пришли ли они? Готовы ли они?

— Да, пришли тесты, посмотрели. Все нормально. Не могу сказать, что великолепно. У кого-то чуть лучше или чуть хуже, у кого-то больше усталости, у кого-то чуть меньше. Нужно понимать, кто больше других играл. К примеру, Джикия сыграл больше всех минут с начала сезона. Понятно, что накопившаяся усталость у него присутствует. В целом, катастрофы ни с кем не произошло. В нормальном состоянии все.

— Как вам газон на стадионе?

— Честно говоря, еще не успели познакомиться с ним. Сейчас потренируемся на поле и посмотрим, как дышится, каково состояние газона. Хотелось бы, конечно, полный стадион. И попрошу всех любителей футбола по максимуму по возможности помочь поболеть за нашу сборную на стадионе. Мы будем благодарны.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.