Карпин объяснил, почему не стал вызывать игроков на замену Захаряну и Жемалетдинову

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра подчеркнул, что 23 полевых футболистов на сборе достаточно.

— Почему вы не вызвали никого на замену Захаряну и Жемалетдинову?

— Захарян просто не приехал на сбор. У нас был горький опыт в октябре, когда был вызван 21 игрок. И нам приходилось довызывать. Поэтому изначально сейчас вызвали 25 полевых футболистов, думая, что кто-то не доедет. У нас осталось 23 полевых футболиста. Этого более чем достаточно.

11.11.2021 | Россия — Кипр

— Можно ли убрать из состава всех, кто висит на желтых карточках?

— Нельзя убрать всех восьмерых и ориентироваться только на карточки. У нас четыре опорных полузащитника висят на карточках, кто-то должен играть. Риск есть, для этого и вызвали 23 полевых футболиста — чтобы были замены. Понятно, что надо выходить и обыгрывать соперника, это же официальный матч. Беречь кого-то, думаю, не стоит.

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00.