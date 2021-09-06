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Валерий Карпин: «Говорить про усталость после 20 матчей — смешно»

21:10
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что игрокам команды не стоит жаловаться на усталость.

«Совпали ли мои ожидания о работе в сборной с реальностью? Знал о том, что будет некогда тренироваться и готовиться, — сказал Карпин. — Понимал, что это так после разговора со Слуцким.

Что с этим делать? Должны делать футболисты. Они все впитывают. Надеюсь, на их сознательность.

Говорить про усталость после 20 матчей — смешно. В Европе гораздо больше игр. Конечно, они устают, но ничего — играют".

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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