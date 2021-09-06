Карпин сравнил работу в сборной и клубе

Валерий Карпин оценил, как справляется с ролью главного тренера сборной России.

«Нравится ли работа главным тренером? Понятно, работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно. Пока не могу оценить. Голова занята другим.

Очень интересно. Никогда не было столько футболистов такого высокого качества. Они мастеровиты — однозначно.

После этих 10 дней надо будет уехать в лес, на природу и отключить телефон. Чтобы восстановить нервы и здоровье», — заявил Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Москве против команды Мальты. Встречу в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.