Валерий Карпин не собирается давать рекомендации клубным тренерам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с клубными тренерами.

«Мы не вправе рекомендовать что-то клубным тренерам и взлетать в это, — сказал Карпин. — Можем полагаться только на сознательность самих ребят. Я бы на месте любого клубного тренера ответил: «Если они плохие, то не вызывай их».

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.