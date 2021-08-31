Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, какими образом собирал состав на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.

— Вы сразу же сняли все вопросы болельщиков и диванных экспертов по невызову Дзюбы и других футболистов, не попадающих в основу. Кафанов объяснял, почему было сделано исключение для Лунева?

— Довод был один — то, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один. Все это понимают и разделяют. Не было возможности пообщаться со всеми, кто есть в списке. Он попросил вызвать на этот сбор максимально возможное количество вратарей, и федерация пошла навстречу. Не очень понимаю, в чем проблема, почему это так волнует общественность. Да хоть десять. В чем проблема? Была бы у меня возможность вызвать 60 человек — если бы я знал, как их одновременно тренировать, вызвал бы с удовольствием. Или 48. В чем загвоздка?

Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).