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Валерий Карпин: «Была бы возможность — с удовольствием вызвал бы 60 человек»

17:22
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, какими образом собирал состав на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.

— Вы сразу же сняли все вопросы болельщиков и диванных экспертов по невызову Дзюбы и других футболистов, не попадающих в основу. Кафанов объяснял, почему было сделано исключение для Лунева?

— Довод был один — то, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один. Все это понимают и разделяют. Не было возможности пообщаться со всеми, кто есть в списке. Он попросил вызвать на этот сбор максимально возможное количество вратарей, и федерация пошла навстречу. Не очень понимаю, в чем проблема, почему это так волнует общественность. Да хоть десять. В чем проблема? Была бы у меня возможность вызвать 60 человек — если бы я знал, как их одновременно тренировать, вызвал бы с удовольствием. Или 48. В чем загвоздка?

Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Игорь Рабинер все материалы автора

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