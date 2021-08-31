Валерий Карпин: «Была бы возможность — с удовольствием вызвал бы 60 человек»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, какими образом собирал состав на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.
— Вы сразу же сняли все вопросы болельщиков и диванных экспертов по невызову Дзюбы и других футболистов, не попадающих в основу. Кафанов объяснял, почему было сделано исключение для Лунева?
— Довод был один — то, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один. Все это понимают и разделяют. Не было возможности пообщаться со всеми, кто есть в списке. Он попросил вызвать на этот сбор максимально возможное количество вратарей, и федерация пошла навстречу. Не очень понимаю, в чем проблема, почему это так волнует общественность. Да хоть десять. В чем проблема? Была бы у меня возможность вызвать 60 человек — если бы я знал, как их одновременно тренировать, вызвал бы с удовольствием. Или 48. В чем загвоздка?
Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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