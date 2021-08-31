Валерий Карпин: «На игру с Хорватией никого мотивировать не нужно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о мотивации в команде перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

— Вас часто называют тренером-мотиватором. Считаете ли вы, что завтра игрокам от вас нужна какая-то особенная речь на установке? Готовите ли ее?

— Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.