Валерий Карпин: «На игру с Хорватией никого мотивировать не нужно»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о мотивации в команде перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
— Вас часто называют тренером-мотиватором. Считаете ли вы, что завтра игрокам от вас нужна какая-то особенная речь на установке? Готовите ли ее?
— Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю