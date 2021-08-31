Валерий Карпин: «Капитаном может выйти и Захарян»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, кто может стать капитаном команды в предстоящих матчах.

— Какие у хорватов сильные стороны, что можете выделить? И как оцените необычное решение футболистов не назначать постоянного капитана?

— Не буду вдаваться в подробности по поводу тактических схем. Будут ли они играть 4-4-2 или 4-3-3, результат будет зависеть не от этого. Имена вы знаете сами. Самое сильное качество — футболисты.

По поводу капитана — абсолютно не удивился. Считаю это единственно правильным решением. Тот посыл, который мы даем, — то, что мы — команда, все вместе. Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50-70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут и все будут.

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.