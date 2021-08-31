Валерий Карпин: «Капитаном может выйти и Захарян»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, кто может стать капитаном команды в предстоящих матчах.
— Какие у хорватов сильные стороны, что можете выделить? И как оцените необычное решение футболистов не назначать постоянного капитана?
— Не буду вдаваться в подробности по поводу тактических схем. Будут ли они играть 4-4-2 или 4-3-3, результат будет зависеть не от этого. Имена вы знаете сами. Самое сильное качество — футболисты.
По поводу капитана — абсолютно не удивился. Считаю это единственно правильным решением. Тот посыл, который мы даем, — то, что мы — команда, все вместе. Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50-70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут и все будут.
1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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