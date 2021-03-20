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Голландские СМИ удивлены отсутствию Промеса в заявке сборной

13:48
Квинси Промес. Фото AFP
Квинси Промес. Фото AFP
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Голландские издания AD и Soccernews.nl выпустили материалы о непопадании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в сборную Голландии на матчи квалификации ЧМ-2022.

18&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Квинси Промес.«Промес не готов, это игрок эпизода». Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ

«Промес недавно перешёл из «Аякса» в московский «Спартак» и пока неплохо выступает в РПЛ. Однако, он не был вызван в национальную команду на предстоящие матчи. Промес тоже должен быть обеспокоен чемпионатом Европы. Ранее на этой неделе он забил хороший гол за «Спартак». Он отпраздновал забитый мяч жестом, который означает: пусть все молчат. Два гола и две передачи в четырёх матчах в любом случае указывают на успешное возвращение Квинси в Россию, но он всё равно не попал в список сборной Нидерландов на мартовские матчи», — говорится в материале AD.

В статье Soccernews.nl под названием «Новый кошмар Квинси Промеса» говорится:

«Вместо Промеса был выбран такой игрок, как Стивен Бергвейн. Моуринью постоянно заменяет его в «Тоттенхэме», но для тренеров сборной он почему-то выглядит предпочтительнее нападающего, который хорошо показывает себя на поле и забивает голы».

19 марта стал известен окончательный список игроков, которые приглашены в сборную Голландии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В этот список не вошел нападающий «Спартака» Квинси Промес, который был заявлен в расширенном варианте состава.

Промес в феврале перешел из «Аякса» в «Спартак». 29-летний футболист провел 4 матча за команду, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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