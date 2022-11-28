В сборной Бразилии появилось подозрение на вирусное заболевание

В сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

По сведениям источника, из-за симптомов гриппа частично тренировки пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Сообщается, что игроки готовы сыграть в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии. Также из-за травм во встрече не примут участие Неймар и Данилу.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет сегодня, 28 ноября и начнется в 19.00 мск.