Тренер сборной Марокко: «После ЧМ-2022 Амрабат перейдет в один из крупных европейских клубов»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи поделился мнением об игре полузащитника Софьяна Амрабата.

«Поверьте мне, Амрабат — игрок мирового класса. Он ключевой игрок в моей схеме. Я жду, что после чемпионата мира он перейдет в один из крупных европейских клубов», — приводит слова Реграгуи журналист Фабрицио Романо.

26-летний марокканец выступает за «Фиорентину». В 13 матчах за итальянский клуб Амрабат не отметился результативными действиями.