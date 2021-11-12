В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему часть болельщиков покинула трибуны во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0).

«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией. Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешён службой безопасности стадиона и стюардами.



Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки. Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Матч Россия — Кипр состоялся вчера, 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встречу посетили 10 108 человек.