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В РФС объяснили, почему часть болельщиков покинула трибуны во время матча Россия — Кипр

14:35
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему часть болельщиков покинула трибуны во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0).

«По нашим данным, уход части сектора активной поддержки не связан непосредственно с игрой сборной и не был заранее спланированной акцией. Решение покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками, который был быстро разрешён службой безопасности стадиона и стюардами.

Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки. Сожалеем, что эта ситуация не позволила болельщикам досмотреть игру и увидеть пять отличных голов нашей сборной во втором тайме. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся», — приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Матч Россия — Кипр состоялся вчера, 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встречу посетили 10 108 человек.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4511245-v-rfs-obyasnili-pochemu-chast-fanatov-pokinula-tribuny-vo-vremya-matcha-rossiya-kipr.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры