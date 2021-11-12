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Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем чемпионат мира в Катаре»

14:29
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной России над национальной командой Кипра (6:0) в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Сборная России показывает фантастическую игру, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт». — Очень уверенная победа над национальной командой Кипра. Уверен, подопечные Карпина полетят в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России».

Тренер также заявил о желании поработать в тренерском штабе сборной России.

«Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем Чемпионат мира в Катаре». У сборной России все 11 футболистов — большие профессиональные своего дела. Я завидую вашему главному тренеру».

После девяти туров отборочного турнира чемпионата мира сборная Россия набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице группе А. На втором месте идет команда Хорватия с 19 очками.

14 ноября Россия сыграет с Хорватией в матче 10-го тура отборочного турнира. Встреча состоится в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени. Команде Валерия Карпина для прямого попадания на чемпионат мира будет достаточно ничьей.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karpin-pozovi-menya-v-sbornuyu-my-vy-igraem-chm-v-katare/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры