Бразилия — Колумбия: Неймара следовало удалить с поля. Чилийский арбитр испугался звездного бразильца
14:44
На 9-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Бразилия — Колумбия (1:0) Роберто Тобар Варгас должен был показать красную карточку Неймару за проявление агрессии по отношению к судье. Но чилийский арбитр не решился удалить звездного футболиста и продолжил игру.
Во втором тайме тот принял участие в голевой комбинации и помог бразильцам выйти в финальный турнир первенства планеты.
12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия — Колумбия — 1:0. Арбитр Роберто Тобар Варгар и Неймар. Фото AFP
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