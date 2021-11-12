Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022
Судейство

Бразилия — Колумбия: Неймара следовало удалить с поля. Чилийский арбитр испугался звездного бразильца

14:44
12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия — Колумбия — 1:0. Арбитр Роберто Тобар Варгар и Неймар. Фото AFP 12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия — Колумбия — 1:0. Арбитр Роберто Тобар Варгар и Неймар. Фото AFP
12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия — Колумбия — 1:0. Арбитр Роберто Тобар Варгар и Неймар. Фото AFP
Теги:

На 9-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Бразилия — Колумбия (1:0) Роберто Тобар Варгас должен был показать красную карточку Неймару за проявление агрессии по отношению к судье. Но чилийский арбитр не решился удалить звездного футболиста и продолжил игру.

Во втором тайме тот принял участие в голевой комбинации и помог бразильцам выйти в финальный турнир первенства планеты.

12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия - Колумбия - 1:0. Фото AFP
12 ноября. Сан-Паулу. Бразилия — Колумбия — 1:0. Арбитр Роберто Тобар Варгар и Неймар. Фото AFP

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
12 нояб, 03:30. Arena Corinthians (Сан-Паулу)
Бразилия 4:1 Уругвай
Колумбия 0:0 Бразилия
Венесуэла 1:3 Бразилия
Бразилия 2:0 Перу
Бразилия 0:0 Аргентина
Бразилия
72` Лукас Пакета
1-й матч 0 : 0
1:0
Матч завершен
Колумбия
Колумбия 0:0 Эквадор
Колумбия 0:0 Бразилия
Уругвай 0:0 Колумбия
Колумбия 3:1 Чили
Парагвай 1:1 Колумбия
Скрыть
Live
Голы
Лукас Пакета, 72 (1:0)
Бразилия
Алиссон Данилу Тиагу Силва Маркиньюс Алекс Сандру Каземиру Фред (Винисиус Жуниор, 46 ) Лукас Пакета (Фабинью, 86 ) Габриэл Жезус (Антони, 64 ) Неймар Рафинья (Кунья, 64 )
Колумбия
Оспина Муньос (Муриэль, 78) Тесильо Мохика (Куэльяр, 55) Санчес Барриос Куадрадо Морено Лерма Сапата (Борха, 66) Диас (Мартинес, 66)
Предупреждения
Фред 34, Неймар 74, Каземиру 84, Винисиус Жуниор 90  -  Мохика 23, Барриос 29, Куадрадо 43
Судьи
Роберто Тобар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Опубликовано видео прорыва мигрантов в Польшу из Белоруссии
2
3