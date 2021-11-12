На 9-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Бразилия — Колумбия (1:0) Роберто Тобар Варгас должен был показать красную карточку Неймару за проявление агрессии по отношению к судье. Но чилийский арбитр не решился удалить звездного футболиста и продолжил игру.

Во втором тайме тот принял участие в голевой комбинации и помог бразильцам выйти в финальный турнир первенства планеты.