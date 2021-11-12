Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0) посетили 10 108 зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоялась вчера, 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Сборная России возглавляет группу H с 22 очками в 9 матчах, на втором месте идет сборная Хорватии с 20 очками в 9 играх.

В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.