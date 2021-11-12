Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Матч Россия — Кипр посетили 10 108 человек

12:11
Футболисты сборной России после победы над Кипром. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России после победы над Кипром. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0) посетили 10 108 зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоялась вчера, 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Сборная России возглавляет группу H с 22 очками в 9 матчах, на втором месте идет сборная Хорватии с 20 очками в 9 играх.

В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12904005

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Выстреливший в свою дочь инспектор ДПС записал видео с ней перед случившимся
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры