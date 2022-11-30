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Сегодня, 15:29

В «Реале» отреагировали на возможное возвращение Бензема в состав Франции на ЧМ-2022

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

Пресс-служба «Реала» прокомментировала «СЭ» информацию о возможном возвращении форварда Карима Бензема в расположение сборной Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«У нас нет никакой информации о том, сможет ли Бензема вернуться в расположение сборной Франции на чемпионат мира. Вы должны спросить в Федерации футбола Франции», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Реала».

34-летний Бензема получил повреждение во время тренировки национальной команды перед чемпионатом мира-2022. У француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропускает турнир.

По информации RMC Sport, нападающий может вернуться на ЧМ-2022, так как восстановление игрока проходит быстрее, чем ожидалось.

Карим Бензема
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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