Тунис — Франция: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, сборная Туниса сыграет против Франции в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В своей истории команды встречались дважды и оба раза в товарищеских играх. В 2008 год французы победили 3:1, а в 2010-м команды сыграли вничью 1:1.

Турнирное положение в группе D:

1) Франция — 6 очков, 2) Австралия — 3, 3) Дания — 1, 4) Тунис — 1.

Следить за матчем Тунис — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке