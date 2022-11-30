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Сегодня, 16:30

Тунис — Франция: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Звезда сборной Франции Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

В среду, 30 ноября, сборная Туниса сыграет против Франции в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В своей истории команды встречались дважды и оба раза в товарищеских играх. В 2008 год французы победили 3:1, а в 2010-м команды сыграли вничью 1:1.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября

Турнирное положение в группе D:

1) Франция — 6 очков, 2) Австралия — 3, 3) Дания — 1, 4) Тунис — 1.

Следить за матчем Тунис — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
Франция

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Чемпионат мира по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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