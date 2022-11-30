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Сегодня, 15:22

Мюллер: «Сборной Германии нужно немножко волшебства»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Коста-Рики.

«Думаю, со стороны мы кажемся фаворитами. Мы знаем, что должны победить. Но игра Коста-Рики с Японией не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Сейчас мы должны быть скромны. Причин для эйфории нет. В матче с Испанией мы уже испытывали серьезное давление. В конце концов, мы все знаем, что должны делать. У меня нет ощущения, что плохие результаты и выступления связаны с нервозностью. Мы все бывали в стрессовых ситуациях и умеем справляться с ними. Нам просто нужно немного волшебства», — цитирует 33-летнего хавбека официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре. Сборная Германии играет в группе E против Японии, Испании и Коста-Рики. Немцы занимают последнее место в таблице. Германия только в случае победы над Коста-Рикой сохранит шансы на выход в плей-офф, матч состоится завтра, 1 декабря, начало — 22.00 мск.

Томас Мюллер
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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