«Его сложный характер лишь усугублен чрезмерным употреблением алкоголя». В Польше раскритиковали Романцева

Журналист польского интернет-портала Onet.pl Дариуш Добек посвятил резкую статью бывшему главному тренеру «Спартака» и сборной России Олегу Романцеву.

Так он отреагировал на слова Романцева о том, что сборная России должна была получить право сыграть против команды Польши в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Они могли сыграть с нами на нейтральном поле. Там бы решилось, кто больше достоин того, чтобы поехать на чемпионат мира. Но зачем испытывать свою судьбу, когда можешь выставить себя на посмешище», — приводит слова Романцева интернет-портал.

В ответ журналист написал: «Бывший главный тренер сборной России известен своим сложным характером, который лишь усугублен чрезмерным употреблением алкоголя.

Он достиг больших высот в своем деле, но на пути к титулам не чурался ничего. Он был замешан в таинственном убийстве, которое потрясло «Спартак» в конце 90-х. И в этом деле до сих пор нет ответов на многие вопросы».

Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но российскую команду отстранили, а поляки вышли в финал. Благодаря победе над Швецией сборная Польши обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022.

Вместе со "Спартаком" Романцев становился 8 раз чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и один раз завоевал золотые медали чемпионата СССР.