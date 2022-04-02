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Сегодня, 18:45

«Его сложный характер лишь усугублен чрезмерным употреблением алкоголя». В Польше раскритиковали Романцева

В Польше раскритиковали заявление бывшего главного тренера сборной России Олега Романцева
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Журналист польского интернет-портала Onet.pl Дариуш Добек посвятил резкую статью бывшему главному тренеру «Спартака» и сборной России Олегу Романцеву.

Так он отреагировал на слова Романцева о том, что сборная России должна была получить право сыграть против команды Польши в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Они могли сыграть с нами на нейтральном поле. Там бы решилось, кто больше достоин того, чтобы поехать на чемпионат мира. Но зачем испытывать свою судьбу, когда можешь выставить себя на посмешище», — приводит слова Романцева интернет-портал.

В ответ журналист написал: «Бывший главный тренер сборной России известен своим сложным характером, который лишь усугублен чрезмерным употреблением алкоголя.

Он достиг больших высот в своем деле, но на пути к титулам не чурался ничего. Он был замешан в таинственном убийстве, которое потрясло «Спартак» в конце 90-х. И в этом деле до сих пор нет ответов на многие вопросы».

Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но российскую команду отстранили, а поляки вышли в финал. Благодаря победе над Швецией сборная Польши обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022.

Вместе со "Спартаком" Романцев становился 8 раз чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и один раз завоевал золотые медали чемпионата СССР.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Олег Романцев
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
16
0

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