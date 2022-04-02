В Госдуме назвали показательным отсутствие Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022 в Катаре

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отсутствие волка Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022. На видео были представлены талисманы всех чемпионатов мира кроме российского.

«Это показательно. Очень неприятно и обидно. Мы провели прекрасный чемпионат мира, все это оценили. Такая реакция в данный момент ужасна. Видимо, кто готовил эту презентацию добавил человеческий фактор. Посчитал, что он не может переступить через себя», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового турнира ЧМ-2022.