Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:09

В Госдуме назвали показательным отсутствие Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022 в Катаре

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отсутствие волка Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022. На видео были представлены талисманы всех чемпионатов мира кроме российского.

«Это показательно. Очень неприятно и обидно. Мы провели прекрасный чемпионат мира, все это оценили. Такая реакция в данный момент ужасна. Видимо, кто готовил эту презентацию добавил человеческий фактор. Посчитал, что он не может переступить через себя», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового турнира ЧМ-2022.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
0

Читайте также

Российский игрок «Сан-Хосе» не приехал на ЧМ-2021, а потом пропал на год. Что с ним случилось?
«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча тура РПЛ
Мартинес: «У сборной Бельгии действительно сложная группа на ЧМ-2022»
Вяльбе назвала имя лыжницы, у которой звездная болезнь
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А Инфантино называл наш мундиаль лучшим». Губерниев — об отсутствии Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости