В Хорватии призвали не винить Кудряшова в поражении сборной России

Бывший игрок «Локомотива» Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в заключительном отборочном матче чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

«Россия знала, что Хорватия будет давить — ибо нам нужны были три очка, чтобы выйти напрямую в Катар. Меня убило, что Хорватия не прессинговала и не душила российскую оборону. Россия только после 70-й минуты пыталась выйти из обороны. Виноват ли Кудряшов? Во-первых, за его спиной был Крамарич. Если бы Кудряшов не попал по мячу, то по нему бы попал Крамарич. На повторе видно, что этот гол — случайность. Я бы не стал винить его. Было много моментов, когда Россия должна была пропускать, но Матвей Сафонов несколько раз вытащил с линии», — сказал Дуймович «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.