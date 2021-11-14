Хорваты отметили победу над Россией и выход на ЧМ-2022

Сборная России со счетом 0:1 проиграла команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и сыграет в плей-офф за выход на мировое первенство. Встреча прошла на стадионе «Полюд» в Сплите.

После завершения матча хорватские футболисты отметили успех и попадание на ЧМ-2022.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) — на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.