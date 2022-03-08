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Сегодня, 22:17

ФИФА перенесла стыковой матч отбора на чемпионат мира между сборными Украины и Шотландии

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира между сборными Украины и Шотландии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Украинская федерация футбола попросила перенести матч из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды.

Изначально встреча должна была состояться 24 марта в Глазго. В другом полуфинале мини-турнира встречаются команды Уэльса и Австрии.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили 28 февраля о полном исключении российских клубов и сборных из турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 запланирована на 1 апреля в Дохе.

Источник: https://tass.ru/sport/14004185
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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