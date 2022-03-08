ФИФА перенесла стыковой матч отбора на чемпионат мира между сборными Украины и Шотландии

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира между сборными Украины и Шотландии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Украинская федерация футбола попросила перенести матч из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды.

Изначально встреча должна была состояться 24 марта в Глазго. В другом полуфинале мини-турнира встречаются команды Уэльса и Австрии.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили 28 февраля о полном исключении российских клубов и сборных из турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 запланирована на 1 апреля в Дохе.