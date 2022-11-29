Англия с разгромным счетом обыграла Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Англия обыграла Уэльс в матче третьего тура группы В ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме команды не забили голов. Во втором за две минуты англичане реализовали два момента. На 50-й минуте счет открыл Маркус Рэшфорд, а на 52-й преимущество удвоил Фил Фоден.

На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль и установил итоговый счет в игре.

Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 Англия вышла с первого места в группе В (7 очков). В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом (4 декабря).