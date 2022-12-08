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Сегодня, 08:15

Тьягу Силва рассказал о настрое игроков Бразилии на четвертьфинальный матч ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Бразилии Тьягу Силва прокомментировал выступление национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре. Ранее сборная вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Южную Корею (4:1).

«Мы сильны, в том числе и ментально. Я разозлился из-за комментариев некоторых журналистов, которые сказали, что с Южной Кореей было все легко. Это неуважение — как к нам, так и к южнокорейцам», — цитирует Тьяго Силву La Gazzetta Dello Sport.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Сборная Бразилии по футболу
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