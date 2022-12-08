Ван дер Варт дал совет Нидерландам перед матчем с Аргентиной на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о выступлении игроков команды Аргентины на ЧМ-2022.

«Месси показывает отличную игру на этом чемпионате мира, но его товарищи по команде, откровенно говоря, не так уж хороши. Против Месси нелегко защищаться. Однажды в «Реале» мы приставили к нему Серхио Рамоса — ничего хорошего из этого не вышло. Возможно, сборной Нидерландов лучше не применять против него персональную опеку», — рассказал NOS ван дер Варт.

В четвертьфинале турнира аргентинцы 9 декабря сыграют с Нидерландами. Начало — в 22.00 мск.