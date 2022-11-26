Триппьер: «Мы должны гордиться матчами без пропущенных мячей»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал ничью с США (0:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы должны гордиться матчами без пропущенных мячей, а в турнирном футболе мы знаем, что это очень важно. Это важный момент в нашей группе. Обе команды пытались выиграть, и у обеих команд были шансы, поэтому очко – это справедливый результат. Теперь нам просто нужно восстановиться, пересмотреть игру и полностью сосредоточиться на следующем бою против Уэльса.

Мы знаем, насколько важной будет игра против Уэльса, и мы должны подойти к этому матчу с настроем на победу и попытаться набрать три очка. Это то, что мы хотим делать в каждой игре. Мы должны быть морально и физически готовы», - цитирует BBC Триппьера.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.