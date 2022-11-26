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Сегодня, 03:22

Капитан сборной США не считает, что его команда заслужила победу над Англией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной США Тайлер Адамс прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Я не уверен, что мы заслужили победу. Хотя уровень игроков соперника невероятен. В конце, вероятно, была игра 50 на 50. У них были моменты, и у нас тоже, но мы действительно хорошо боролись и показали много своих сильных качеств. Борьба не окончена — нам предстоит сыграть с качественной командой Ирана.Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены», — цитирует BBC Адамса.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Футбол
Сборная США по футболу
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