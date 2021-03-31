Геркус заявил, что расстроился из-за поражения сборной России от Словакии
09:47
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Печаль. Все-таки рассчитывал на ротацию состава, тяжело одними и теми же игроками три игры подряд. Да и в целом... Расстроен», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.
После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.
Дополнительная информация:
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...