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Геркус заявил, что расстроился из-за поражения сборной России от Словакии

09:47
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Печаль. Все-таки рассчитывал на ротацию состава, тяжело одними и теми же игроками три игры подряд. Да и в целом... Расстроен», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

После трех туров первое место в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 занимает Хорватия с 6 очками. На втором месте идет сборная России, которая имеет равное количество очков с лидером, но уступает по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/534

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