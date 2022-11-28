Тренер сборной Кореи: «Даже ничьей я был бы недоволен. Мы точно заслуживали победы»

Тренер сборной Кореи Сержиу Кошта назвал несправедливым результатом поражение команды от Ганы (2:3) в матче ЧМ-2022.

«В первом тайме мы контролировали ход матча, но в какой-то момент потеряли концентрацию. Первый гол все резко изменил. Только после перерыва смогли вернуться в игру. Но все равно проиграли.

Считаю такой результат несправедливым. Даже ничьей я был бы недоволен. Мы точно заслуживали победы», — приводит слова тренера Reuters.

Напомним, что главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку сразу после завершения матча против Ганы.

В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря.