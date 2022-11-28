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Романцев — о Польше: «Так ведут себя только трусы. Не мы начали смешивать футбол с политикой»

Александр Львов
Обозреватель
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Футболисты сборной Польши.
Фото Reuters

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, высказал негативное отношение к сборной Польши.

— Не мы начали смешивать футбол с политикой. И я уже говорил, что после бойкота поляками матча с Россией для меня ни Левандовски, ни сборной этой страны просто не существует. Так ведут себя только трусы, — заявил Романцев «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА сообщили о запрете на участие российских команд в турнирах под эгидой этих организаций.

После принятия такого решения сборная России лишилась права на участие в стыковых матчах ЧМ-2022. Отказалась от матчей с национальной командой и Польша в полуфинале плей-офф. В результате Польша автоматически вышла в финал отборочного турнира.

Футболисты сборной Польши. «Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой!» Романцев — о ЧМ-2022

Олег Романцев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
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