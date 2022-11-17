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Сегодня, 09:53

Тренер сборной Дании высмеял необычных болельщиков в Катаре

Виктория Кравченко
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Каспер Юльманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн считает, что на ЧМ-2022 в Катаре присутствуют фальшивые европейские и южноамериканские болельщики топ-сборных.

«Это просто смешно. Как будто театральная постановка. Если кто-то действительно думает, что сможет убедить людей в том, что эти прыгающие счастливые люди — болельщики Дании или Англии, то это просто издевательство. Это театр», — цитирует Юльманна датский TV2.

Ранее в СМИ появился ролик, как группы фанатов европейских и южноамериканских сборных радуются и поддерживают свои команды. На них надета форма Аргентины, Франции, Англии, Дании и других команд. Этнический и национальный состав болельщицких групп заметно отличается от населения европейских и южноамериканских стран. Многие считают, что это не настоящие фанаты.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
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