Берхалтер: «На ЧМ вам не обязательно быть командой с лучшими игроками в мире, вам просто нужно быть лучше соперника»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер ответил на вопрос, почему его команда может стать чемпионом мира-2022.

«Потому что мы молодая, голодная команда. На чемпионате мира вам не обязательно быть командой с лучшими игроками в мире, вам просто нужно быть лучше своего соперника. Наша цель — сначала выйти из группы и продолжить показывать лучшие результаты на этапе плей-офф. Тогда все возможно. Нам нужно всегда мыслить позитивно и твердо верить в себя.

У нас быстрые ребята, мы хорошо справляемся с трудностями в ограниченном пространстве, мы очень сильны и можем оказать большое давление на соперника. Что делает нас особенно опасными: мы никогда не сдаемся, мы идем до последней секунды. И у нас в команде отличная атмосфера. У парней всегда все хорошо", — приводит Sport Bild слова Берхалтера.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная США сыграет в группе против Англии, Ирана и Уэльса.