Дешам рассказал, что Мбаппе и Бензема не хотят быть главными в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о звездах команды — нападающих Килиане Мбаппе и Кариме Бензема.

«Карим и Килиан — игроки группы атаки. У них есть блестящие футбольные навыки. Но никто из них не хочет быть главным сборной. Именно они должны вести партнеров за собой. Впрочем, Бензема и Мбаппе прекрасно понимают, что самая высокая ценность — это команда», — цитирует тренера Goal.com.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. В своей группе она сыграет против Туниса, Дании и Австралии. Турнир стартует 20 ноября в Катаре.

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