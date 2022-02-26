Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Позиция Польши абсолютно неправильная, — сказал Колосков «СЭ». — Нет решения ФИФА по поводу места проведения. Если не поедут на нейтральное поле, получат баранку — на этом все и закончится. Техническое поражение Польше, и мы идем дальше.



Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение. Было в истории такое, что к нам Испания не приезжала. Получила техническое поражение. Это регламент, там четко все прописано. Спортивный принцип? Не мы виноваты в этом, не ФИФА, а Польский футбольный союз. Пусть несут ответственность».

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.