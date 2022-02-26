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Сегодня, 12:06

«Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше». Колосков — об отказе Польши играть стыковой матч

Колосков высказался об отказе Польши играть стыковой матч ЧМ-2022 против России
Артем Бухаев
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Позиция Польши абсолютно неправильная, — сказал Колосков «СЭ». — Нет решения ФИФА по поводу места проведения. Если не поедут на нейтральное поле, получат баранку — на этом все и закончится. Техническое поражение Польше, и мы идем дальше.

Никаких других решений не будет. Если мы не поедем, то нам засчитают поражение. Было в истории такое, что к нам Испания не приезжала. Получила техническое поражение. Это регламент, там четко все прописано. Спортивный принцип? Не мы виноваты в этом, не ФИФА, а Польский футбольный союз. Пусть несут ответственность».

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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