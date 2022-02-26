РИА «Новости»: Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла предложение Польского футбольного союза (PZPN) о проведении матчей национальной команды в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу союза Цезария Кулеши.

«У меня был разговор с моим другом Андреем Павелко, президентом УАФ. От имени Польского футбольного союза я предложил помощь в организации матчей украинской сборной в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее Исполком УЕФА принял решение о том, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.