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Сегодня, 11:21

РИА «Новости»: Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше

Сергей Разин
корреспондент

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла предложение Польского футбольного союза (PZPN) о проведении матчей национальной команды в Польше, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу союза Цезария Кулеши.

«У меня был разговор с моим другом Андреем Павелко, президентом УАФ. От имени Польского футбольного союза я предложил помощь в организации матчей украинской сборной в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее Исполком УЕФА принял решение о том, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/futbol-1775228421.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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