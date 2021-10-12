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Булыкин считает, что сборная России избавилась от зависимости от Дзюбы

Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России избавилась от зависимости от нападающего Дзюбы
12 октября, 08:25
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Бывший нападающий сборной России, «Аякса» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Можно сказать, что избавились от «Дзюбазависимости», смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы», — цитирует Булыкина РБК.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6164aefc9a79476afdce4746

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры