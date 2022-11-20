Президент РФС Дюков будет на матче открытия ЧМ-2022 в Катаре

Как стало известно «СЭ», президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет на матче открытия чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало игры — в 19.00 мск.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре