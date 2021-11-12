Стали известны расклады, при которых Испания и Португалия не попадут напрямую на чемпионат мира

После матчей Грузия — Швеция (2:0) и Греция — Испания (0:1) положение в отборочной группе В ЧМ-2022 выглядит так:

Испания — 16 (7), разность мячей 14-5

Швеция — 15 (7), 12-5

Греция — 9 (7), 7-7

Грузия — 7 (8), 6-12

Косово — 4 (7), 4-14

Оставшиеся матчи: Испания — Швеция, Греция — Косово.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Испания обеспечила себе место в топ-2, в последнем туре ей хватит ничьей, чтобы сохранить первое место. Шведам для прямого попадания на ЧМ нужна победа.

После матчей Ирландия — Португалия (0:0) и Азербайджан — Люксембург (1:3) положение в группе А выглядит так:

Португалия — 17 (7), 16-4

Сербия — 17 (7), 16-8

Люксембург — 9 (7), 8-15

Ирландия — 6 (7), 8-8

Азербайджан — 1 (8), 5-18

В последнем туре сыграют: Португалия — Сербия, Люксембург — Ирландия.

Ситуация, как и в группе В: португальцев в домашнем матче устроит и ничья. Однако победа Сербии отправит на ЧМ балканскую сборную, а Криштиану Роналду и его партнеров — в стыковые матчи.