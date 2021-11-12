Стали известны расклады, при которых Испания и Португалия не попадут напрямую на чемпионат мира
После матчей Грузия — Швеция (2:0) и Греция — Испания (0:1) положение в отборочной группе В ЧМ-2022 выглядит так:
Испания — 16 (7), разность мячей 14-5
Швеция — 15 (7), 12-5
Греция — 9 (7), 7-7
Грузия — 7 (8), 6-12
Косово — 4 (7), 4-14
Оставшиеся матчи: Испания — Швеция, Греция — Косово.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Испания обеспечила себе место в топ-2, в последнем туре ей хватит ничьей, чтобы сохранить первое место. Шведам для прямого попадания на ЧМ нужна победа.
После матчей Ирландия — Португалия (0:0) и Азербайджан — Люксембург (1:3) положение в группе А выглядит так:
Португалия — 17 (7), 16-4
Сербия — 17 (7), 16-8
Люксембург — 9 (7), 8-15
Ирландия — 6 (7), 8-8
Азербайджан — 1 (8), 5-18
В последнем туре сыграют: Португалия — Сербия, Люксембург — Ирландия.
Ситуация, как и в группе В: португальцев в домашнем матче устроит и ничья. Однако победа Сербии отправит на ЧМ балканскую сборную, а Криштиану Роналду и его партнеров — в стыковые матчи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю