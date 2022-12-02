Стали известны 15 участников 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

2 декабря двумя матчами завершился групповой турнир в группе H чемпионата мира-2022.

Сборная Кореи переиграла команду Португалии (2:1), а Уругвай победил Гану (2:0).

Португалия заняла первое место в группе (6 очков). Сборная Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, корейцы вышли в плей-офф по дополнительным показателям (большее число забитых голов — 4 против 2 при одинаковой разности мячей — 0).

На данный момент остается неизвестен последний участник 1/8 финала из группы G, где Бразилия досрочно гарантировал себе выход в следующий этап.

Известные пары 1/8 финала

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

Франция — Польша

Англия — Сенегал

Япония — Хорватия

Марокко — Испания