Уругвай обыграл Гану, но не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022

Уругвай обыграл Гану в матче третьего тура группы Н ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счетом 2:0.

В начале первого тайма нападающий Ганы Андре Айю не реализовал пенальти, Серхио Рочет отбил удар. Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт назначил 11-метровый удар после просмотра ВАР, так как Рочет сбил Мохаммеда Кудуса, руками задев ноги ганца у угла вратарской.

Полузащитник Уругвая Джорджиан де Арраскаэта на 26-й минуте открыл счет в игре. Этот гол стал первым для уругвайцев на ЧМ-2022. Через шесть минут де Арраскаэта удвоил преимущество команды и установил итоговый счет.

В параллельном матче Южная Корея обыграла Португалию (2:1). Таким образом, в плей-офф турнира с первого места вышли португальцы (6 очков), со второго — корейцы (4 очка). Уругвай занял третье место (4 очка), уступив Кореи по дополнительным показателям. Четвертой стала Гана (3 очка).

Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся сегодня, 2 декабря, по итогам матчей группы G.