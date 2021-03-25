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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Спартак» поздравил Соболева с голом в ворота Мальты

08:47
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«Спартак» поздравил нападающего красно-белых и сборной России Александра Соболева с голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

«4 матча за сборную, 87 минут на поле в сумме, 2 гола. Так держать, Саша!» — говорится в публикации «Спартака» в Twitter.

Соболев заменил Артема Дзюбу на 83-й минуте матча с Мальтой и забил гол на 90-й минуте встречи.

Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия проведет против Словении в субботу, 27 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).

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