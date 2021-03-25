Семенов назвал тяжелой победу над Мальтой

Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Честно говоря, очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола, очень организованная команда, хорошо готова тактически и технически. Соперник удивил, пришлось потратить немало сил. Во втором тайме хотели играть в свой футбол, но что-то не получилось, пропустили глупый гол. Из-за этого появились какие-то нервы. Потом игра выровнялась, слава богу, довели до победы», — сказал Семенов в интервью YouTube-каналу сборной России.

Также футболист прокомментировал победу сборной Словении над Хорватией (1:0) в параллельном матче отборочной группы H, в которой выступает Россия.

«Хорваты играли на выезде, да? Неожиданный результат. Значит, следующая игра будет очень серьезной. Группа ровная, каждый может чего-то добиться. Думаю, и Мальта потреплет нервы многим командам», — добавил Семенов.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 27 марта против Словении. Встреча состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).