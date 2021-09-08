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Смородская — о победе сборной России: «Мне игра Карпина нравится больше, чем Черчесова!»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над Мальтой в отборочном матче чемпионата мира-2022 (2:0).

«Третий гол был, — сказала Смородская «СЭ». — Нам показали повтор с двух положений, мяч пересек линию. 3:0 же, но ладно имеем, что имеем, 2:0. Хороший результат. Качество игры еще хромает, она вся рваная, неровная. Не бывает такого, что все 90 минут идет атака. Рваная игра не по темпу, а по настроению. Бегут — не бегут, в темпе — раскисают. Это связано с тем, что идет формирование коллектива. Команда сыгрывается в условиях, когда нет права на ошибку. Очень большой стресс. Поэтому много мелких ошибок при контроле мяча. Ожидать идеальной игры неправильно!»

Смородская также сравнила стиль игры команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

«Мне больше импонирует игра Карпина. По Черчесову все было понятно и предсказуемо как божий день. Об этом уже много говорили — одинаковая схема игры. Закрой глаза и любой тренер любой страны знает, как будет играть сборная России», — добавила Смородская.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

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