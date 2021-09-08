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Валерий Баринов — о победе сборной России: «Как можно так играть?! Наш результат — это удача»

00:18
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).

«Игра была похожа на подарок ко дню смеха. Это — Мальта... Как можно так играть?! Если бы не Гильерме, могли бы оказаться в смешном положении. В игре очень много брака! В передачах нет хорошего взаимопонимания. Если будут такие игры, то не понятно выйдем ли мы из группы. Пришел новый тренер, команду видел две недели и взял семь очков. Я считаю, что это — больше удача. Больше всего понравилось, как футболисты бьются на поле, хотя немного не хватает сил и умения. Старательность пришла благодаря Карпину», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

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