Хачанову понравилась игра сборной России в матче с Мальтой
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).
«Игра понравилась, — сказал Хачанов. — Думаю, есть шансы на выход на чемпионат мира, конечно. Я за ребят всегда болею, поэтому был в Москве — пришел. Какие проблемы? Выиграли 2:0. Видели моменты, но главное — результат. Тревоги нет вообще.
Пришел на футбол насладиться и провести вечер, главное — ребят поддержать. Надо лучше играть в каких-то ситуациях, были моменты, да, ну я тут не профи".
Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).
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