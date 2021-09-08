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Хачанову понравилась игра сборной России в матче с Мальтой

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Игра понравилась, — сказал Хачанов. — Думаю, есть шансы на выход на чемпионат мира, конечно. Я за ребят всегда болею, поэтому был в Москве — пришел. Какие проблемы? Выиграли 2:0. Видели моменты, но главное — результат. Тревоги нет вообще.

Пришел на футбол насладиться и провести вечер, главное — ребят поддержать. Надо лучше играть в каких-то ситуациях, были моменты, да, ну я тут не профи".

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

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